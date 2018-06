Mir alla Suzuki, accordo per 2 stagioni

ROMA, 11 GIU - Il team Suzuki Ecstar ha ufficializzato l'arrivo di Joan Mir. Lo spagnolo, campione del mondo della classe Moto3, arriverà in MotoGp con un contratto per due stagioni. L'accordo era nell'aria da tempo. Mancava solo la firma ed ora è arrivata, per un biennale che lo lega alla marca giapponese, dove dividerà il box con il confermato Alex Rins. "Mir ha solo 20 anni e ha già impressionato tutti con le sue doti. E' intelligente, velocissimo e un bravo ragazzo - il benvenuto del team manager, Davide Brivio - Sono tutte caratteristiche che si cercano in un giovane corridore. E' con noi perché crede nel nostro progetto. Sappiamo che dovremo dargli tempo per crescere. Ma crediamo nel suo potenziale e con Alex comporrà una formazione di grande talento".