Sport: Malagò, in Italia 387 discipline

PORDENONE, 11 GIU - "Abbiamo 387 discipline, qualcuno dice che sono troppe, ma sta di fatto che nessuno ne ha come noi e le segue con altrettanta cura": lo ha affermato il presidente del Coni Giovanni Malagó a Pordenone in riferimento allo stato di salute dello sport italiano. Malagó ha inaugurato a Pordenone il primo centro regionale del Friuli Venezia Giulia esclusivamente dedicato alla Medicina Sportiva, struttura realizzata grazie alla collaborazione del Comune di Pordenone. "Non si può più fare sport con la mentalità di soli dieci anni fa - ha commentato il presidente - sport significa prima di tutto dare dei servizi e l'atleta deve essere messo nelle condizioni migliori possibili. Questo centro avrà priorità per gli atleti, ma sarà poi aperto a tutti quanti fanno sport, partendo dagli under 18, che vi affluiranno in maniera gratuita".