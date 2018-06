Kluivert a Roma, quarto acquisto Monchi

ROMA, 11 GIU - Justin Kluivert si appresta a diventare il quarto acquisto della Roma targata Monchi. Il giocatore olandese atterrerà all'aeroporto di Fiumicino alle 22:10 e domani si sottoporrà alle visite mediche. Da Trigoria sottolineano come la trattativa non sia ancora chiusa. Mancano infatti alcuni dettagli (l’operazione sarà chiusa sulla basa di circa 20 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita del giocatore) ma nel frattempo l'Ajax ha dato il via libera per il volo e per le visite mediche.