European Tour:F.Molinari golfista maggio

ROMA, 11 GIU - Periodo d'oro per Francesco Molinari, che grazie al trionfo nel BMW PGA Championship (Inghilterra) è stato eletto "golfista del mese" di maggio dall'European Tour. Un plebiscito ha decretato la nomina dell'azzurro, che s'è aggiudicato l'importante riconoscimento con il 62% dei voti, la percentuale più alta di quest'anno. Il piemontese ha superato la concorrenza dello spagnolo Adrian Otaegui, che ha ottenuto il 18% delle preferenze. L'impresa di Wentworth, dove "Chicco" Molinari ha sconfitto Rory McIlroy (ex numero 1 al mondo), è entrata nella leggenda. E con un 2/o posto all'Open d'Italia, che ha lasciato qualche rimpianto, l'azzurro sogna in grande. Allo U.S.Open (14-17 giugno) proverà a sfruttare il suo momento super. Per centrare il primo successo major che gli garantirebbe la definitiva consacrazione.