Basket: Vucinic nuovo coach Avellino

NAPOLI, 12 GIU - La Sidigas Scandone Avellino comunica di aver sottoscritto l'accordo con Nenad Vucinic, che ricoprirà il ruolo di head coach per le prossime due stagioni. Nato a Belgrado, classe 1965, nell'ultima stagione è stato consulente tecnico dello Shanxi nel campionato cinese e precedentemente, per quattro stagioni, ha diretto la panchina del Byblos Club in Libano, arrivando a disputare una finale e due semifinali, oltre a vincere una Coppa e una Supercoppa. Per il coach serbo si tratta di un ritorno in Italia, avendo già allenato per due stagioni a Forlì. Precedentemente per lui, nella stagione 2009/10, anche un'esperienza al Darussafaka in Turchia. Dal 2001 al 2006 Vucinic è stato assistente allenatore della Nazionale Neozelandese, con cui ha disputato due Mondiali e un'Olimpiade, mentre dal 2007 al 2014 ne è stato head coach. Alla guida dei "Tall Blacks" ha inoltre disputato due campionati mondiali (2010 e 2014) portando entrambe le volte i bianconeri agli ottavi di finale.