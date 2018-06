Mondiali: Argentina, Aguero titolare

ROMA, 12 GIU - Prove di formazione per l'Argentina di Jorge Sampaoli che mischia le carte a quattro giorni dall'esordio mondiale contro l'Islanda. Aveva destato sorpresa (ma soprattutto timore) l'assenza, tra gli altri, di Messi e Di Maria dalla sessione di allenamento mattutina ma il ct dell'Albiceleste, Jorge Sampaoli, aveva in realtà diviso i giocatori in due gruppi, facendo scendere in campo prima quelli destinati alla panchina, tra cui Gonzalo Higuain - con il quale ha avuto un breve colloquio in mattinata - e Paulo Dybala, e poi i possibili titolari per la sfida di sabato. Anche Aguero faceva parte di questo secondo gruppo e pare a questo punto evidente che sarà lui il centravanti titolare contro i 'geyser boys'. Secondo queste indiscrezioni a centrocampo dovrebbero giocare il milanista Biglia, Mascherano e Salvio, con Caballero in porta.