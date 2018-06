MOSCA, 12 GIU - La Var servirà come "paracadute" per evitare che gli arbitri risentano delle "conseguenze pesanti" di un loro errore. Lo ha detto Pierluigi Collina commentando la nuova tecnologia che sarà utilizzata per la prima volta quest'anno in un Mondiale. Collina ha precisato che gli arbitri presenti al torneo sono i migliori in assoluto ma che "nel caso commettano un errore in una partita importante, la gente si dimenticherà dei loro meriti passati e si ricorderà solo di quell'errore".