Ciclismo: Slovenia,Bahrain Merida al via

ROMA, 12 GIU - La Bahrain Merida sarà al via del Giro di Slovenia di ciclismo, in programma da domani al 17 giugno, per un totale di 5 tappe: partenza da Lendava, poi la corsa attraverserà la regione di Stajerska fino alla capitale della regione Dolenjska, dove la manifestazione si concluderà con una cronometro individuale. La prima edizione del Giro di Slovenia venne organizzata nel maggio 1993. Il ds del team, Gorazd Stangelj, sarà alla guida di una squadra formata da Valerio Agnoli, Grega Bole, Niccolò Bonifazio, Borut Bozic, Matej Mohoric, Domen Novak e David Per.