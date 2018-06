Pugilato: Eurodonne, Severin vince l'oro

ROMA, 12 GIU - Impresa dell'azzurra Flavia Severin che, agli Europei Assoluti di pugilato, a Sofia, ha vinto l'oro nella categoria +81 kg, battendo in finale la russa Tkacheva ai punti per 5-0. La 31enne pugilatrice veneta è un'autentica 'superwoman', essendo stata anche una giocatrice della Nazionale femminile e della Benetton di rugby, con la quale ha vinto lo scudetto alla prima stagioneßnella palla ovale. In Nazionale ha debuttato aßLondraßcontro l'Inghilterraß(10-17) nel febbraio 2006. Poi, a livello di club, è stata campionessa italiana nel 2008, 2009 e 2011. Dopo il 3/o posto con l'Italia nel 6 Nazioni 2015 si era poi presaßuna pausa dal rugby per tentare la qualificazione olimpica nelßpugilato a Rio 2016. Nella boxe la Severin, che a livello agonistico ha praticato anche atletica e pesi, aveva già vinto una medaglia d'argento agli Europei. Oltre all'oro della Severin, l'Italia ha ottenuto il bronzo con Delaurenti (54 kg) e Canfora (69 kg). Le azzurre nel medagliere sono 4/e, dopo Russia, Bulgaria e Finlandia.