Mondiali:Spagna prende tempo su nuovo ct

ROMA, 13 GIU - "Lopetegui è uno dei migliori allenatori al mondo, sulla scelta del Real Madrid nessuna questione: ma se vincere conta, conta ancor di più il modo in cui si lavora. E la federazione è stata avvertita dal ct con una telefonata avvenuta 5' prima dell'annuncio del Real". Così il presidente della Federcalcio spagnola Rubiales, ha spiegato la scelta di esonerare il ct della nazionale a 48 ore dalla prima partita ai Mondiali. "Un ct, mentre lavora per la federazione, non può comportarsi in questo modo - ha detto Rubiales. Non entro nelle scelte di un club, ma io ho ricevuto una o due chiamate solo 5' prima dell'annuncio del Real". Nessuna decisione è stata presa al momento sul sostituto, ma il presidente ha sottolineato che l'intenzione "e' muovere le acque il meno possibile", il che lascia pensare a una soluzione interna. Tra le ipotesi avanzate dai media spagnoli c'e' Ferdinando Hierro.