Diritti tv: attesa per assegnazione

MILANO, 13 GIU - Al via l'assemblea della Lega Serie A chiamata a valutare le offerte ricevute per i diritti tv del campionato, cui è stato dato un prezzo minimo di 1.1 miliardi di euro. Sono presenti tutti i 17 club (quelli neopromossi e retrocessi non votano su questa materia). Sono arrivate offerte da Sky, Mediaset e Perform. Come previsto dal bando, qualora riceva offerte inferiori al prezzo minimo complessivo, la Lega potrà aprire una fase separata di rilanci immediati, che si svolgerebbe dalle 14 alle 20 nello studio milanese dell'avvocato Alberto Toffoletto, e al termine procederà, se del caso, all'assegnazione, totale o parziale dei pacchetti.