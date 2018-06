Mondiali: Loew, la Germania crescerà

ROMA, 13 GIU - "La nostra preparazione è stata molto intensa, e ancora non abbiamo acquisito il dinamismo che volevamo. Ma questo è normale in un torneo che, come questa Coppa, durerà un mese". Il ct della Germania campione in carica. Joachim Loew fa il punto della situazione in vista dell'esordio dei suoi, domenica a Mosca contro il Messico. "Dobbiamo ancora migliorare sotto l'aspetto tattico - spiega Loew - ed è una questione su cui insisterò da qui a domenica. Ma sono assolutamente fiducioso sul fatto che il rendimento dei miei crescerà durante il torneo. Intanto ai miei ho concesso un giorno di riposo perché ne avevano bisogno". Quanto ai dubbi, quello del ct tedesco si chiama Mesut Ozil, ancora alle prese con dei problemi a un ginocchio che ne mettono in dubbio la presenza per domenica. "Non posso dire adesso se giocherà - precisa Loew -, anche se oggi si è allenato. Posso solo dire che in squadra c'è una bella concorrenza interna, e questo è positivo".