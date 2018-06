Europei di scherma, sei siciliani in pedana

Sono rivolti verso Novi Sad i riflettori dell’attenzione della scherma italiana. Nel centro serbo infatti si svolgeranno dal 16 al 22 giugno gli Europei, penultimo atto della stagione agonistica internazionale che si concluderà poi coi Mondiali di Wuxi dal 19 al 26 luglio. Saranno ventiquattro gli atleti azzurri che saliranno sulle pedane serbe per dare la caccia ai titoli europei di ogni specialità, e ben sei saranno i siciliani in gara: nel fioretto Daniele Garozzo e Giorgio Avola, nella spada Marco Fichera ed Enrico Garozzo tra gli uomini e Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio tra le donne. Nella spedizione anche il tecnico catanese Luigi Mazzone. Il programma gare prevede per sabato, la giornata d’esordio, le gare individuali di fioretto maschile e sciabola femminile. Domenica 17 saranno assegnati i titoli continentali di fioretto femminile e spada maschile, mentre lunedi 18 si conosceranno i campioni europei di sciabola maschile e spada femminile. Da martedi 19 a giovedi 21 giugno, invece, si svolgeranno le gare a squadre.