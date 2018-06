Rugby: Italia, O'Shea effettua 2 cambi

KOBE (GIAPPONE), 14 GIU - Dopo la pesante sconfitta di sabato scorso a Oita, 34-17, l'Italia del rugby tenta di prendersi la rivincita sul Giappone. Tra due giorni, quindi sabato, si torna infatti in campo a Kobe (ore 14 locali, le 7 in Italia), per il secondo test match fra 'Brave Blossoms' e azzurri, all'impegno conclusivo della stagione agonistica 2017-18. Il ct Conor O'Shea ha ufficializzato la formazione, annunciando due cambiamenti nel XV di partenza: Hayward, Benvenuti, Campagnaro, Castello, Minozzi, Allan, Violi, Steyn, Polledri, Negri, Budd, Zanni, Pasquali, Ghiraldini, Lovotti. Quanto ai nipponici, rappresentativa del paese che l'anno prossimo ospiterà i Mondiali (per i quali l'Italia è già qualificata e inserita in un girone di ferro con Nuova Zelanda e Sudafrica), il ct Jamie Joseph ha deciso di effettuare una sola modifica rispetto alla prima sfida contro gli azzurri, con Mafi in panchina e Tokunaga dal primo minuto in terza linea.