MILANO, 14 GIU - Gaffe di Yann Karamoh, attaccante dell'Inter, sui social. Durante una diretta video su Instagram, il giovane francese si è lasciato andare ad un insulto nei confronti della Juventus ("Juve m..."). Le immagini sono diventati subito virali in rete. Il giocatore si è in seguito scusato: "Chiedo scusa alla Juventus, ho ripetuto una frase per errore. Forza Inter", le parole dell'esterno nerazzurro sempre su Instagram.