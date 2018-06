Nibali: Tour? Punto quantomeno al podio

ROMA, 14 GIU - "Il Delfinato non è andato come volevo, ma non sono preoccupato. Anzi, sono molto sereno in vista del Tour. Il mio obiettivo è di arrivare almeno sul podio. Froome? Non so in che condizioni sarà, al Giro ha chiuso in crescendo. La doppietta in due grandi corse a tappe? Lui ha dimostrato di poterci riuscire l'anno scorso, aggiudicandosi prima la gara francese e poi la Vuelta". Così Vincenzo Nibali, da Passo San Pellegrino, dove sta svolgendo un periodo di preparazione nell'attesa di affrontare l'avventura nella Grande boucle.