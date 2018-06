Giro: edizione 2019 dall'11/5 al 2/6

ROMA, 14 GIU - La 102/a edizione del Giro d'Italia di ciclismo, in programma nel 2019, verrà posticipata di una settimana. Lo comunica l'Unione ciclistica internazionale, che ha pubblicato il calendario ufficiale del World tour dell'anno prossimo. La corsa rosa partirà l'11 maggio, probabilmente da Matera (il via al sabato è di per sè una conferma del fatto che scatterà dall'Italia), e si concluderà il 2 giugno. La federazione internazionale ha praticamente accolto una vecchia richiesta della direzione di corsa, posticipando così l'evento. Il Tour de France 2019, invece, si disputerà dal 6 al 28 luglio, la Vuelta di Spagna fra il 24 agosto e il 15 settembre. Un'altra novità riguarda le due corse a tappe organizzate da Rcs sport negli Emirati, il Dubai tour e l'Abu Dhabi tour, che spariranno, perché sono state accorpate: la 'nuova' gara a tappe si chiamerà Tour degli Emirati Arabi e andrà in scena dal 25 febbraio al 2 marzo. La Milano-Sanremo è in programma il 23 marzo, il Lombardia il 12 ottobre.