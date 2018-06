Golf, US Open, il vento ferma i big

ROMA, 15 GIU - Festival degli errori nella prima giornata dello US Open di golf, secondo major stagionale. Con il forte vento e le difficoltà del campo che hanno messo a dura prova i big del torneo, in ombra. A Southampton (New York) tra le star si salvano solo Dustin Johnson (leader mondiale) e Ian Poulter, al comando della classifica insieme a Russell Henley e Scott Pietcy grazie a un parziale di 69 (-1). Con Justin Rose, Henrik Stenson e Charley Hoffman in 6/a posizione (+1). Mentre Patrick Reed (campione Masters), Rickie Fowler, Paul Casey, Matthew Fitzpatrick, Rafa Cabrera Bello, Pat Perez e Jim Furyk sono 19/i (+3). In ritardo anche Justin Thomas (n.2 del world ranking), 37/o come il vigile del fuoco Matt Parziale (+4). Solo 46/i Brooks Koepka (campione in carica), Hideki Matsuyama, Danny Willett, Tyrrell Hatton, Tommy Fleetwood, Sergio Garcia e Francesco Molinari (+5). L'azzurro, dopo un buon avvio, ha fatto registrare 7 bogey e 2 birdie.