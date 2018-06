Basket: Buscaglia (Trento),serve vincere

TRENTO, 15 GIU - "Giocare di fronte al nostro pubblico deve darci una spinta aggiuntiva a quella che sentiamo per motivazioni e voglia di vincere per pareggiare la serie: dal nostro punto di vista sentiamo di meritarci gara-7 e vogliamo dimostrarlo sul campo giocando una grane partita". Così l'allenatore della Dolomiti Energia Trentino, in vista della gara 6 di stasera a Trento contro l'Ea7 Milano della serie di finale scudetto, che vede in vantaggio i lombardi per 3-2. "Per tornare al Forum - ha aggiunto - dobbiamo vincere qui alla Blm Group Arena, e mentre ci rendiamo conto della crescita che abbiamo avuto nelle tre partite esterne, dobbiamo essere pronti a sistemare i piccoli errori che abbiamo commesso e che Milano è stata brava a sfruttare, in particolare nel primo e nel terzo quarto di gara-5. Però quello è il tipo di prestazione che dobbiamo mettere sul parquet per vincere".