Moto2, Catalogna, Bagnaia domina libere

ROMA, 15 GIU - E' stato l'italiano Francesco Bagnaia il più veloce nella prima sessione di prove libere della Moto2 in vista del gp di Catalogna in programma domenica sul circuito di Barcellona. Una sessione caratterizzata da una situazione di grande equilibrio nei tempi, con distacchi minimi. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 e leader della classifica mondiale con 14 punti di vantaggio su Oliveira e 27 su Baldassarri, ha fermato il cronometro sul tempo di 1.44.225, staccando di 115 millesimi il tedesco Marcel Schrotter (Kalex) e lo spagnolo Joan Mir (Kalex) di 476 millesimi. Al quarto e quinto posto altri due spagnoli, Augusto Fernandez e Alex Marquez, staccati rispettivamente di 135 e 138 millesimi. Decimo tempo per l'altro italiano Andrea Locatelli (Kalex) a 476 millesimi.