Volley Nation League, Italia-Cina 3-1

ROMA, 15 GIU - Comincia con una vittoria (la sesta) il cammino dell'Italia nel quarto round di Volleyball Nations League in corso di svolgimento in Corea del Sud. Nel primo match di giornata Lanza e compagni hanno avuto ragione della Cina con il punteggio di 3-1 (25-23, 25-21, 19-25, 25-17). "Una vittoria arrivata bene al termine di una gara nella quale abbiamo cercato di fare le cose sulle quali stiamo insistendo in questo periodo - le parole del ct Blengini - Soprattutto nei primi due set siamo riusciti a sbagliare un po' di meno del solito. Abbiamo commesso meno imprecisioni nelle situazioni di difficoltà e siamo riusciti ad essere meno fallosi. Nel terzo abbiamo avuto un passaggio a vuoto, ma credo che nel complesso la squadra abbia dimostrato voglia di vincere e buone cose in attacco cercando di sviluppare il gioco secondo i criteri che ci siamo dati". Prossimi impegni degli azzurri domani contro la Corea del Sud domenica contro l'Australia.