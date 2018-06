Catalogna:Aprilia cerca set-up qualifica

ROMA, 15 GIU - Dopo una promettente FP1, conclusa a ridosso della top ten, Aleix Espargaró ha trovato difficoltà inattese nella seconda sessione al Montmelò caratterizzata da un gran caldo. Le mutate condizioni hanno causato una situazione di scarso grip per la Aprilia RS-GP numero 41. Aleix è stato tra i pochissimi a non migliorare il tempo del mattino e ha concluso la giornata col 17/o crono in 1'40"388. Scott Redding, attardato da una caduta, senza conseguenze per il pilota, ha chiuso la combinata al 23 posto in 1'40"815. "Al mattino mi sentivo bene, ma al pomeriggio mi sono trovato con pochissimo grip sia davanti sia sul pneumatico posteriore - il commento di Espargarò - Ho provato tutti le tre opzioni di gomma al posteriore e le due davanti ma non abbiamo trovato una soluzione che funzioni bene. E' una sensazione molto strana, di scarso controllo all'anteriore quando chiudo il gas. Al mattino sono partito con un setting simile a quello usato al Mugello, ma nel pomeriggio è cambiato tutto".