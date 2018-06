Marquez, meglio di quanto dicono prove

ROMA, 15 GIU - Nono Dani Pedrosa, addirittura dodicesimo Marc Marquez. La classifica combinata dopo le prime due sessioni di libere del Gp di Catalogna parla di una Honda in difficoltà, ma il campione del mondo in carica non è di questo parere: "Guardando la classifica di oggi, si potrebbe dire che siamo piuttosto indietro, ma in realtà non siamo affatto male e, soprattutto, abbiamo lavorato molto bene con le gomme usate e con un buon ritmo" sottolinea Marquez. "Abbiamo ancora una piccola regolazione da fare nella configurazione dell'elettronica, ma pensiamo di aver capito dove lavorare - spiega lo spagnolo - e se riusciamo a risolverlo, avremo la possibilità di migliorare molto domani".