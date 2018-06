Lorenzo, base Ducati molto competitiva

ROMA, 15 GIU - I piloti del Ducati Team possono dirsi soddisfatti dopo le prima due sessioni libere del Gp di Catalogna. "Abbiamo iniziato bene, dimostrando di avere una base molto competitiva - ha detto Jorge Lorenzo, autore del miglior tempo - Il tracciato è cambiato però le mie sensazioni sono molto buone. Fin dal test di qualche settimana fa eravamo convinti di poter essere molto veloci e lo abbiamo confermato sia questa mattina che nel pomeriggio, quando abbiamo anche girato con un ottimo passo gara. Dobbiamo continuare così domani per provare ad ottenere la prima fila". "Non è stata una giornata molto facile perché, anche se con il nuovo asfalto la pista è molto più divertente, il grip è anomalo - le parole di Andrea Dovizioso, quarto nella lista dei crono - e dovremo lavorare bene per essere a posto per la gara. Il comportamento delle gomme è abbastanza strano e non è facile gestire la moto, però abbiamo una buona velocità e siamo tra i più veloci, per cui sono contento di come è andata oggi".