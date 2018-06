Rossi, positive impressioni primo giorno

ROMA, 15 GIU - Miglior tempo al mattino, quinto nella classifica combinata dopo le prime due sessioni del Gp di Catalogna. Valentino Rossi può essere contento della sua Yamaha: "Stamattina abbiamo usato gomme morbide perché nel pomeriggio abbiamo dovuto lavorare molto sulle diverse gomme per cercare di capire la stratega di gara. Come sempre, la scelta è molto aperta, sia davanti che dietro. Dobbiamo fare più chilometri domani. Dobbiamo lavorare anche sulla moto, ma l'impressione del primo giorno è positiva". "Penso che domani potremo fare un altro passo avanti, anche se abbiamo già migliorato la moto oggi, specialmente nelle FP2 con l'asfalto più caldo - ha detto Maverich Vinales, compagno di team di Rossi - Abbiamo lavorato molto per migliorare il mio feeling nei primi giri della gara e penso che abbiamo anche un'idea che proveremo domani. Entrare in prima fila sarà molto importante".