Moto3, Catalogna,Canet domina 3/e libere

ROMA, 16 GIU - Il pilota spagnolo Aron Canet è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere della Moto3 sul circuito di Barcellona dove domani si correrà il gp di Catalogna. Brutta mattinata per il pilota italiano Niccolò Antonelli, finito in clinica per una sospetta lussazione della spalla a causa di una caduta. Canet, in sella a una Honda, ha fermato il cronometro sul tempo di 49.002. Secondo miglior tempo per l'altro spagnolo Jorge Martin, anche lui su Honda, che ha accusato un ritardo di soli 69 millesimi, ed è pure caduto; terzo tempo per un'altra Honda, guidata dal giapponese Ayumu Sasaki, che ha chiuso le libere con 96 millesimi di ritardo da Canet. Migliore degli italiani è stato Enea Bastianini (Honda), staccato di 217 millesimi. Poi Nicolò Bulega, su Ktm, a 231 millesimi da Canet.