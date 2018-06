Pallavolo, Vnl, Italia-Giappone 3-2

ROMA, 16 GIU - Seconda vittoria consecutiva per l'Italia nel quarto round della Volley Nations League in corso a Seul, Corea del Sud. Oggi i ragazzi di Blengini hanno avuto la meglio sui padroni di casa con il punteggio di 3-2 (25-23, 25-19, 22-25, 22-25, 15-12) al termine di una gara dai due volti. In vantaggio 2-0, infatti, gli azzurri hanno subìto il ritorno degli avversari capaci di portare al tie-break una partita apparentemente chiusa e che frutta alla nazionale tricolore due punti nella rincorsa ad un posto nella Final Six di Lille. Fondamentale sarà conquistare un'altra vittoria domani contro l'Australia per arrivare a Modena la prossima settimana per giocarsi il tutto per tutto.