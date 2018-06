Basket: Proli, stagione Milano è da 10

MILANO, 16 GIU - ''La nostra stagione merita un 10 ma Pianigiani merita la lode. Non è la mia vittoria personale, non mi prendo nessun merito''. Il presidente dell'Olimpia Milano, Livio Proli, durante le celebrazioni per la conquista del 28esimo scudetto in corso al Forum d'Assago, elogia il lavoro fatto da staff, squadra e coach. ''Giorgio Armani - aggiunge Proli - è contentissimo, non solo per il titolo ma per l'atteggiamento e l'autorità che ha tenuto la squadra per tutta la stagione. Sin dal primo giorno abbiamo cercato di darci un obiettivo a medio-lungo termine che è quello di essere competitivi in Eurolega. Adesso questa programmazione dovrà farci competere ad alti livelli. Il nostro budget era, è e sarà questo. Non si decide in base ad uno slancio emotivo, siamo un gruppo serio, affiancato da quasi 200 sponsor. Non possiamo cadere nella tentazione di rincorrere il sogno, alzando la sponsorizzazione rispetto a quello che è l'effettivo ritorno. Il costo netto dei giocatori per l'Olimpia è di circa 8 milioni''.