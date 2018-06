Sci: Brignone, obiettivo Coppa del Mondo

AOSTA, 16 GIU - "Gli obiettivi per la prossima stagione sono i Mondiali e la Coppa del Mondo". Lo ha detto Federica Brignone, medaglia di Bronzo in Slalom Gigante alle recenti Olimpiadi di Pyeongchang, ospite di una manifestazione gastronomica a Saint-Marvel (Aosta). "Quest'anno ho ottenuto grandi risultati - ha aggiunto - nonostante per due mesi non mi sia potuta minimamente allenare. Parto con questa convinzione ma non voglio assillarmi con il pensiero fisso della Coppa Generale. C'è una Shiffrin fortissima, imbattibile in Slalom, ma io posso fare bene in tante discipline. Concretamente per puntare alla classifica assoluta devi vincere in almeno tre discipline e iniziare ad aggiudicarti una Coppa di disciplina".