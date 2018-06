Il Palermo perde a Frosinone, svanisce il sogno della serie A

FROSINONE PALERMO 2 - 0

FROSINONE (3-5-2): Vigorito 6.5; Brighenti 6.5, Terranova 7, Krajnc 7; Ciofani 6.5, Maiello 8 (39'st Konè 6.5), Gori 6 (29'st Chibsah 6), Soddimo 7 (43'st Frara sv), Crivello 6.5; Ciano 7, Dionisi 6.5 In panchina: Bardi, Russo, Besea, Beghetto, Volpe, Matarese, Citro, Sammarco. Allenatore: Longo 7

PALERMO (3-4-1-2): Pomini 6.5; Dawidowicz sv (8'pt Szyminski 5.5), Struna 6, Rajkovic 5.5; Rispoli 5.5 (12'st Gnahorè 6), Jajalo 5.5, Murawski 6 (32'st Trajkovski 5.5), Aleesami 5; Coronado 5; Nestorovski 5, La Gumina 5 In panchina: Maniero, Posavec, Accardi, Moreo, Rolando, Balogh, Fiordilino, Fiore, Ingegneri. Allenatore: Stellone 5

ARBITRO: La Penna di Roma 4.5

RETI: 7'st Maiello, 51'st Ciano

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Espulsi al 18'st Dawidowicz (dalla panchina) e il team manager del Frosinone per proteste. Ammoniti: Krajnc, Soddimo, Jajalo, Dionisi, Aleesami, Nestorovski, Ciofani, Szyminski, Struna. Angoli: 2-1 per il Palermo. Recupero: 2'; 5'+2'. (ITALPRESS).

Delusione amarissima per il Palermo che dopo il 2 a 1 del Barbera ha perso 2 a 0 nel match di ritorno a Frosinone. I ciociari hanno segnato nella ripresa i due gol che valgono la serie A con Maiello e con Ciano al 50 su un contropiede mentre il Palermo era tutto sbilanciato in avanti alla ricerca del pari. Del match però resta il rigore su Coronado non assegnato dall’arbitro: prima aveva dato una punizione, poi il rigore e poi ancora la punizione. Dal replay però si è visto che il fallo era in area e sarebbe stato il penalty che avrebbe potuto regalare il vantaggio ai rosanero. Al termine del match palloni lanciati in campo anche da parte della panchina dei ciociari.