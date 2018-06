Golf, a Us Open inatteso crollo Johnson

ROMA, 17 GIU - Il crollo inatteso di Dustin Johnson riapre un torneo che sembrava ormai chiuso. Il n.1 mondiale spreca il match ball e rimette in discussione la 118/a edizione dello US Open di golf, secondo major stagionale. Finale thriller a Southampton (New York), dunque, dove il pronostico, a 18 buche dal termine, appare indecifrabile. L'americano, con 4 lunghezze di vantaggio al termine del secondo round, è stato raggiunto in vetta dai connazionali Brooks Koepka (campione in carica), Tony Finau e Daniel Berger (tutti a + 3 sul totale). In corsa per il titolo anche l'olimpionico Justin Rose e lo svedese Henrik Stenson, rispettivamente in 5/a (+4) e 6/a posizione (+5). E ancora: Patrick Reed (campione Masters), Jim Furyk (capitano Usa alla prossima Ryder Cup, 28-30 settembre a Parigi) e il tailandese Kiradech Aphibarnrat (tutti 7/i a +6). Chiudono la Top 10 il sudafricano Branden Grace, gli statunitensi Bryan Gay, Dylan Meyer e Charley Hoffman, oltre che gli inglesi Tyrrell Hatton e Ian Poulter (10/i a + 7).