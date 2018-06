Cosenza in B, Oliverio "ora anche altre"

CATANZARO, 17 GIU - "I miei complimenti al Cosenza, ai calciatori, ai tifosi per l'eccezionale risultato che riporta i 'lupi' in Serie B dopo tanti anni". Lo afferma, in una nota, il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio. "A Pescara - aggiunge - si è chiusa una magnifica rimonta e tutto il calcio professionistico calabrese ottiene così una nuova prestigiosa postazione nella serie cadetta. Il Cosenza trova in Serie B il Crotone e il mio augurio è che nel prossimo campionato di serie C le altre squadre calabresi possano ripetere l'impresa del Cosenza".