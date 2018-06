Palermo,furia Zamparini contro Frosinone

PALERMO, 17 GIU - "E' veramente avvilente vedere gente che dopo un comportamento squallido e antisportivo continua a tirare fango. Tutto questo denota la qualità delle persone, sia del presidente che dell'allenatore". L'ha detto il proprietario del Palermo, Maurizio Zamparini, commentando le dichiarazioni post partita del Frosinone dopo la promozione dei laziali in Serie A. Moreno Longo, in particolare, ha detto che in caso di promozione dei rosanero sarebbe andata in A una squadra con il bilancio non in ordine. Il Tribunale di Palermo ha, invece, respinto nei mesi scorsi l'istanza di fallimento presentata dalla Procura. Il presidente del Palermo, Giovanni Giammarva, sta meditando di ricorrere alle vie legali contro le parole di Longo.