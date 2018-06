Basket, a Torino storico tecnico Brown

TORINO, 17 GIU - Prima l'annuncio, poi la firma dell'accordo: Larry Brown, allenatore leggenda della Nba, è il nuovo coach della Fiat Torino. Per lui contratto di un anno con opzione per un'altro anno. "Ho allenato contro i migliori allenatori e ho allenato i migliori giocatori, Torino mi dà l'opportunità di condividere e di insegnare: amo allenare, non sono preoccupato di vincere il campionato, ma che i giocatori siano contenti ogni giorno quando vengono all'allenamento", sono le prime parole di Larry Brown, autentico 'santone' del basket, l'unico ad avere vinto un titolo Nba, con i Detroit Pistons, e un titolo Ncaa, con i Jayhawks di Kansas University. E' stato anche inserito nella 'Hall of Fame'. Nato a Brooklyn il 14 settembre 1940, Brown è il quinto allenatore nella storia della lega professionistica americana per numero di vittorie. A Torino sovrintenderà l'area tecnica e sarà coadiuvato dagli assistenti Paolo Galbiati e Stefano Comazzi.