Moto2, in Catalogna vince Quartararo

ROMA, 17 GIU - Il pilota francese Fabio Quartararo in sella a una Speedup ha vinto il gran premio di Catalogna di Moto 2 sul circuito di Barcellona. Per il giovane transalpino, partito dalla pole, è il primo successo nel mondiale, mentre è il secondo per la Speedup che non vinceva dal gp delle Americhe 2015. Secondo posto per il portoghese Miguel Oliveira su Ktm, autore di una rimonta pazzesca visto che era partito con il 17mo tempo; infine, terzo posto per lo spagnolo Alex Marquez su Kalex. Male gli italiani, con Lorenzo Baldassari (Kalex) settimo e Francesco Bagnaia (Kalex) leader del mondiale, soltanto ottavo. L'altro italiano Mattia Pasini è caduto con la sua Kalex, poco prima era finito sull'asfalto anche lo spagnolo Joan Mir, anch'egli in sella a una Kalex. Nella classifica iridata, resta al primo posto Bagnaia con 119 punti, seguito a una lunghezza da Oliveira, poi Marquez con 94 e quarto Baldassarri a 93.