Murray al rientro, "ma zero aspettative"

ROMA, 17 GIU - Da n.1 a n.157 Atp, complice la lunga assenza dal circuito ma Andy Murray è ora pronto a riprendersi la scena. Iniziando dal torneo del Queen's, dove lo scozzese ha trionfato cinque volte. "Ho sempre pensato che sarei tornato e avrei giocato di nuovo - ha detto Murray alla BBC, a quasi un anno dall'ultima partita ufficiale - Mi piacerebbe tornare al vertice ma se non dovesse accadere, pazienza". Lo scozzese ha fatto sapere che "da un paio di settimane mi sto allenando bene, migliorando giorno dopo giorno e giocando anche dei set. Poi mi sono fatto controllare dal mio fisioterapista ma era tutto ok e ho recuperato abbastanza bene, per cui ho deciso di partecipare al torneo. Certo - ha aggiunto l'ex n.1 - non mi aspetto di vincere subito uno Slam, non è che uno gioca dopo 11 mesi di stop e vince subito. Sarebbe stato diverso se avessi avuto quattro mesi di preparazione alle spalle, ma non è stato cosi. Le aspettative in questo momento sono molto basse e rivaluterò i miei obiettivi quando sarò tornato competitivo"