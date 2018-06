Calcio Catania, rebus panchina

La conferma sull'ormai vicino e definitivo risanamento societario del Catania Calcio arriva direttamente dall'attuale presidente del club rossazzurro, il dottor Davide Franco, e i nostri ricordi mentre parliamo al telefono con il noto commercialista - fra l’altro esperto nella conduzione e ricostruzione di società calcistiche in crisi - vanno al primo incontro avvenuto allo stadio Massimino subito dopo la bufera quando il Catania era proprio sull'orlo del fallimento. Giorni nefasti in cui tutto sembrava perso e la stessa storia gloriosa del club rischiava di essere offuscata tutta d’un tratto.

Un passo importante è stato ora compiuto e il futuro non appare più nebuloso, Catania calcistica sotto questo punto di vista può respirare. «Siamo ormai in dirittura d’arrivo - sono state le testuali parole di Franco - e bisogna guardare avanti con ottimismo. In autunno, al massimo entro l’anno tutto tornerà come prima e, comunque, il Catania può affrontare con maggiore serenità il prossimo campionato. Il periodo oscuro è ormai finito».

Già, il futuro, quello che più interessa ai tifosi. A tal proposito la proprietà è più che mai presente e lo sarà sempre di più, l’amministratore delegato rossazzurro Pietro Lo Monaco dopo l’amara e immeritata sconfitta nella semifinale dei play off con il Siena, non si è certo rifugiato sull'Aventino come qualcuno vorrebbe far credere. Tutt'altro. Il dg del Catania si trova in questi giorni nella sua verde e incantevole dimora di Villafranca Tirrena nel Messinese. Cellulare muto, ci hanno però assicurato che Lo Monaco è super impegnato, il dg sta lavorando da casa, computer e agenda rigorosamente sul tavolo. Aspettiamo al più presto una conferenza stampa per i dovuti chiarimenti e sapere qualcosa di più preciso.

Lucarelli nel frattempo è atteso a giorni a Torre del Grifo per la risoluzione del contratto con scadenza giugno 2019. Il tecnico andrà così via in anticipo, ma la sua esperienza al timone della squadra etnea non è stata di certo negativa. Al Centro Italia diverse squadre sono interessate a lui, Pescara e Sambenedettese in testa. E il nome del possibile nuovo allenatore rossazzurro? C’è una tenue speranza per Pasquale Marino e poi il nome che circola con insistenza resta quello di Gianluca Grassadonia ma dietro di loro potrebbero esserci altri antichi amori di Lo Monaco.

Ci sono poi alcuni giocatori da cedere che hanno valore sul mercato, giovani arrivati grazie all'abilità e lungimiranza del direttore sportivo Christian Argurio, un dirigente inamovibile nel futuro del club: Barisic e Bogdan sono i colpi portati a termine dal direttore sportivo messinese e il difensore croato pare che interessi perfino alla Fiorentina. Sullo sloveno hanno puntato gli occhi Salernitana e Padova, se sono rose fioriranno.

Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il Calcio Catania ha espresso i suoi auguri all'attaccante Mattia Rossetti nel giorno del suo compleanno. Il calciatore, che ha indossato per 19 volte la maglia del Catania, ieri ha festeggiato i suoi 22 anni. Per lui due gol nelle tre stagioni in prima squadra dopo l’esperienza nel settore giovanile. A Rossetti i migliori auguri di un buon compleanno e che l’infortunio resti solo un brutto ricordo.