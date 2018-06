Lega Pro, successo playoff a Pescara

PESCARA, 17 GIU - Si è chiusa la stagione agonistica Serie C 2017-2018. L'ultimo pass per la Serie B è stato staccato dal Cosenza, (tornato tra i cadetti dopo 15 anni), che ha superato il Siena col punteggio di 3-1. La finale allo Stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara ha registrato oltre 11mila presenze sugli spalti. Più di 10 sono stati gli eventi collaterali tra workshop, convegni, eventi in piazza, 100 i giornalisti da tutta Italia che sono stati accreditati, 5 le partite disputate oltre la sfida per la promozione in serie B. Si sono disputate le finali del Berretti Serie C (conquistato dalla Feralpi Salò), Berretti Serie A (Sassuolo), Supercoppa Berretti (vinta dal Sassuolo), il torneo IV categoria (vinto dal Livorno for Special), 4 gli stadi in cui si è giocato. Ed inoltre: più di 250 i giovani che hanno visitato all' Aurum di Pescara la mostra celebrativa sui 120 anni della Figc in 96 ore e che hanno partecipato al confronto su calcio e salute con lega Pro e Università D'Annunzio Chieti-Pescara.