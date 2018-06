Vela:Argentario,bene Bertelli e Ferruzzi

(ANSA) -ROMA, 17 GIU - Con un vento fra i 16 e i 18 nodi da nord-ovest, 40 equipaggi di 11 nazioni si sono dati battaglia nella Panerai classic yacht challenge, nell'ambito dell'Argentario sailing week di vela. Dalla classifica finale emergono le conferme delle posizioni già acquisite: Massimiliano Ferruzzi vince, con Il Moro di Venezia I nella categoria 'Classici A'; Patrizio Bertelli, a bordo di Linnet (con lui anche il fuoriclasse Pietro D'Alì), si conferma ai vertici della categoria Vintage Aurici per il terzo anno consecutivo, con una vittoria mai in discussione (tre primi posti e un secondo); il francese Karl Lion armatore di Tabasco V sale sul gradino più alto del podio nella categoria Spirit of Tradition. Nel corso della cerimonia di premiazione, ai vincitori di queste tre categorie è stato consegnato un orologio Panerai. Il fascino assoluto delle signore del mare ha sedotto anche due campionesse mondiali e olimpiche: oggi, infatti, a Porto Santo Stefano in banchina e poi in mare c'erano Alessandra Sensini e Flavia Tartaglini.