Mondiali: Kane, CR7 mi mette pressione

ROMA, 17 GIU - "Sicuramente, Cristiano Ronaldo mi ha messo un po' di pressione addosso. È un giocatore fantastico, che ha disputato una partita eccezionale contro la Spagna, ma per me è più importante concentrarmi sulla squadra. In ogni caso spero di segnare una tripletta domani, contro la Tunisia, così saremo di nuovo a pari merito. Il titolo dei cannonieri non è qualcosa alla quale penserò, prima viene il torneo iridato". Così Harry Kane, attaccante dell'Inghilterra, alla vigilia dell'esordio mondiale contro la Tunisia, a Volgograd.