ROMA, 17 GIU - Il Brasile delude e non va oltre l'1-1 (1-0) con la Svizzera, nell'esordio del Girone E dei Mondiali di calcio. A Rostov, la Selecao va in vantaggio con una prodezza di Coutinho, che indovina l'incrocio sul palo più lontano a quello di tiro, incrociando da sinistra verso destra, ma viene raggiunta nella ripresa dalla rete di Zuber, che manda in orbita i rossocrociati.