Rammarico Molinari'non ho giocato a top'

ROMA, 18 GIU - "Non ho giocato al top delle mie possibilità e sono rammaricato per i due putt sbagliati nel finale. Non era facile su un campo così difficile. 'I prossimi impegni?'. Adesso torno a casa a Londra, dove approfitterò di una settimana di pausa per allenarmi. Poi dovrò decidere se giocare l'Hina Open de France (in programma dal 28 giugno al 1°luglio al Le Golf National di Parigi, teatro della prossima Ryder Cup, ndr) o il Quickens Loans National di Washington". Francesco Molinari ha chiuso la 118/a edizione dello U.S.Open di golf, secondo major stagionale, in 25/a posizione. Qualche rammarico, al termine della gara, per l'azzurro. Specialmente per gli ultimi due putt (alle buche 17 e 18) sbagliati che gli hanno impedito di chiudere al meglio il torneo. Dopo il successo di Wentworth e il 2/o posto all'Open d'Italia, l'azzurro è stato costretto a rimandare nuovamente il sogno di trionfare in un major.