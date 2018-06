24Ore Le Mans, Cetilar chiude in rimonta

ROMA, 18 GIU - Cetilar Villorba Corse ha concluso in rimonta la 24 Ore di Le Mans 2018. La fine della gara ha suggellato il compimento di un'impresa per il team italiano che ha permesso a Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto e Felipe Nasr di tagliare il traguardo dell'86^ edizione della gara di durata più famosa e selettiva sulla Dallara P217 numero 47. 22^ posizione assoluta e 13^ piazza di LMP2 per il pisano, il trevigiano ed il brasiliano driver F.1. Una gara caratterizzata da una sequenza senza fine di inconvenienti che hanno costretto i piloti a continue prove di carattere per rimontare. La serie di impegni straordinari è iniziata il giovedì, quando un'uscita di pista durante le qualifiche per Giorgio Sernagiotto, ha chiamato ala prima e più impegnativa prova la squadra trevigiana coordinata da Raimondo Amadio, che a tempo di record e con il supporto diretto della stessa Dallara, ha riassemblato il prototipo che ha potuto prendere il via del warm up e successivamente della 24 Ore, prima tra le Dallara