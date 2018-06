Moto: test Barcellona, Marquez migliore

ROMA, 18 GIU - E' stato Marc Marquez (Honda) il più veloce nella giornata di test ufficiali della MotoGp che si è svolta oggi sul circuito di Barcellona, all'indomani del Gran Premio vinto da Jorge Lorenzo con la Ducati. Lo spagnolo, nonostante una caduta, ha chiuso la migliore delle oltre 90 tornate completate nel tempo di 1:38.919, circa un decimo in meno rispetto ad Andrea Iannone con la Suzuki. Tutti i team si sono dedicati a sviluppare varie componenti e l'aerodinamica e anche a testare nuovi pneumatici forniti dalla Michelin. Unici assenti sul circuito, Andrea Dovizioso e Lorenzo, mentre hanno girato sia Valentino Rossi, suo il 14/o tempo, sia Maverick Vinales, nono. Le Yamaha hanno testato un nuovo serbatoio, mentre sia la Ducati Pramac sia la Suzuki si sono concentrate su un nuovo telaio. L'appuntamento in pista è rinviato alla prossima settimana, quando è in calendario il Gp d'Olanda ad Assen.