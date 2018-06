Alonso 'se non vince Spagna, tifo Messi'

ROMA, 19 GIU - "Se la Spagna non vince il Mondiale, per Messi, vorrei che l'Argentina e Pechito (un suo amico pilota, ndr) vincessero". Dopo il trionfo alla 24 Ore di Le Mans Fernando Alonso, pronto a correre il prossimo Gp di F1 in Francia a Le Castellet, parla anche del Mondiale in Russia strizzando l'occhio all'asso del Barcellona nonostante il pilota asturiano sia tifoso e socio onorario del Real Madrid. Questa non è la prima volta che Alonso ammetta la sua stima verso il numero 10 dell'Argentina e del Barcellona. Solo tre mesi fa il pilota della McLaren aveva detto - come ricorda il quotidiano spagnolo 'El Mundo Deportivo' - che ''Messi è il miglior giocatore di calcio che abbia mai visto''.