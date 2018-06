Milan: Fassone, mercato? C'è piano A e B

MILANO, 19 GIU - In attesa della sentenza della Uefa, che potrebbe decidere l'esclusione dalle coppe europee, e dell'eventuale ricorso davanti al Tas, il Milan "sta lavorando sotto traccia per non farsi trovare impreparato". Lo ha chiarito l'ad rossonero, Marco Fassone, dopo l'udienza davanti alla Camera giudicante della Uefa. "Per il mercato bisogna aspettare le sentenze? Mirabelli sta lavorando dietro le quinte, non è andato al mare a prendere il sole in attesa delle sentenze - ha spiegato Fassone ai giornalisti presenti a Nyon, in Svizzera -. Le sentenze possono semplicemente modificare la disponibilità di budget che abbiamo. Abbiamo un piano A e un piano B, si sta lavorando sotto traccia per non farci trovare impreparati".