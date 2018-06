Mondiali: Inghilterra record, è boom tv

LONDRA, 19 GIU - Harry più di Henry: più di due telespettatori britannici su tre ieri sera hanno seguito la vittoria in extremis dell'Inghilterra nel debutto mondiale contro la Tunisia: un audience superiore addirittura al più recente royal wedding. Scherzano oggi i media britannici, sottolineando come l'incontro dei Tre Leoni abbia attirato più spettatori (18.3 milioni) del recente matrimonio tra il principe Henry e Meghan Markle. Impressionante l'audience fatto registrare dalla prima gara inglese, che ha sforato il 70%. Un successo inatteso, che va ben al di là delle previsioni della vigilia, e che ha già stabilito un nuovo record per una trasmissione online della Bbc (più di tre milioni di contatti). In pochi giorni la nazionale guidata da Gareth Southgate ha saputo conquistare tutti, passando dallo scetticismo iniziale all'entusiasmo generale.