F1: Raikkonen sul 'Ricard', molto veloce

ROMA, 19 GIU - "Il Gp di Francia torna dopo 10 anni e il circuito Paul Ricard dopo 28 anni: il rettilineo del Mistral è lunghissimo, con una chicane in mezzo, servirà una forte decelerazione e ci saranno due opportunità di sorpasso". A pochi giorni dal ritorno in Francia della F1 a 10 anni dall'ultima partita a Magny Cours, Kimi Raikkonen svela i segreti del circuito rinnovato di Le Catellet. "Quella di Signes è una curva al cardiopalma. Per la prima volta andremo lì con una Formula 1 attuale - aggiunge il pilota finlandese della Ferrari - ma penso che in qualifica si potrà percorrere in pieno. La Beausset è una elevata piega a destra con elevate forze G per tanto tanto tempo. Sarà davvero impegnativa per il collo e per la gomma anteriore sinistra".