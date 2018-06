ROMA, 19 GIU - Esordio vincente per Roger Federer al torneo di Halle, in Germania. Sui campi in erba dove ha già trionfato nove volte, il n.1 del mondo ha superato in due set 6-3 6-4 lo sloveno Aljaz Bedene, n.72 Atp. Prossimio avversario di King Roger sarà al secondo turno il francese Benoit Paire. Vince anche l'italiano Andreas Seppi che si aggiudicato il derby contro Matteo Berrettini, battuto col punteggio di 6-3 7-5.