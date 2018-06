Fabianski firma per il West Ham

ROMA, 20 GIU - Nell'estate dei portieri, va in porto un'altra operazione. L'ha messa a segno il West Ham che ha ingaggiato l'estremo difensore polacco Lukasz Fabianski, in questi giorni impegnato con la sua nazionale ai Mondiali in Russia (è il vice di Szczesny). Negli ultimi tre anni allo Swansea, il 33enne Fabianski ha firmato un contratto triennale con gli Hammers. In precedenza, Fabianski aveva giocato con l'Arsenal e il Legia Varsavia. nelle ultime quattro stagioni in Premier, le statistiche dicono che il portiere polacco è quello ad aver fatto più parate rispetto agli altri colleghi di ruolo. Fabianski prenderà il posto di Joe Hart e Adrian che erano i portieri del West Ham la scorsa stagione, il primo in prestito dal Manchester City dove ora è tornato.